В Камчатском крае на Авачинском перевале завершили спасательную операцию

Туристов спасли и передали родственникам

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 октября. /ТАСС/. Спасательная операция на Авачинском перевале в Камчатском крае завершена. Об этом сообщил министр по ЧП в регионе Сергей Лебедев у себя в соцсетях.

"Туристов спасли. Передали родственникам, а спасатели вернулись в ППД (пункт постоянной дислокации)", - говорится в сообщении.

28 октября три автомобиля, в которых находились четыре человека, застряли в пургу в районе Авачинского перевала.