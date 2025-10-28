В Камчатском крае на Авачинском перевале завершили спасательную операцию
22:35
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 октября. /ТАСС/. Спасательная операция на Авачинском перевале в Камчатском крае завершена. Об этом сообщил министр по ЧП в регионе Сергей Лебедев у себя в соцсетях.
"Туристов спасли. Передали родственникам, а спасатели вернулись в ППД (пункт постоянной дислокации)", - говорится в сообщении.
28 октября три автомобиля, в которых находились четыре человека, застряли в пургу в районе Авачинского перевала.