В Ульяновской области отразили атаку беспилотников
28 октября, 23:22
УЛЬЯНОВСК, 29 октября. /ТАСС/. Атаку дронов отразили в Новоспасском районе Ульяновской области. Жертв нет.
Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.
"В Новоспасском районе отражена атака вражеских БПЛА", - написал он в своем канале в мессенджере Max.
Русских добавил, что жертв в результате атаки нет. На месте падения обломков работают специальные экстренные службы.
Глава региона отметил, что был проведен штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. Также по поручению Русских на место инцидента выехал замгубернатора Владимир Разумков.