В Ульяновской области отразили атаку беспилотников

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Алексей Русских

УЛЬЯНОВСК, 29 октября. /ТАСС/. Атаку дронов отразили в Новоспасском районе Ульяновской области. Жертв нет.

Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских.

"В Новоспасском районе отражена атака вражеских БПЛА", - написал он в своем канале в мессенджере Max.

Русских добавил, что жертв в результате атаки нет. На месте падения обломков работают специальные экстренные службы.

Глава региона отметил, что был проведен штаб по предупреждению и ликвидации ЧС. Также по поручению Русских на место инцидента выехал замгубернатора Владимир Разумков.