В Брянской области при атаке БПЛА повреждены девять домов

На местах происшествия работают оперативные и экстренные службы

БРЯНСК, 29 октября. /ТАСС/. Девять жилых домов и производственное помещение получили повреждения после атаки украинских БПЛА в Брянской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Богомаз.

"В результате атаки, предварительно, повреждены девять жилых домов, производственное помещение АПХ "Мираторг". Осмотр продолжится в светлое время. Оперативные и экстренные службы работают на местах", - написал он.

Как сообщили в Минобороны РФ, силы ПВО уничтожили в Брянской области 46 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.