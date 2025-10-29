В Ставропольском крае пресекли подготовку теракта на объекте транспорта

Задержан житель Георгиевска, действовавший в интересах спецслужб Украины

Редакция сайта ТАСС

© ЦОС ФСБ РФ/ ТАСС, архив

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ России предотвратили готовившийся теракт на объекте транспорта в Ставропольском крае. Задержан житель Георгиевска, действовавший в интересах спецслужб Украины, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"На территории Ставропольского края пресечена диверсионно-террористическая деятельность агента украинских спецслужб - гражданина России 1980 года рождения, - сообщили в ЦОС. - Установлено, что житель города Георгиевска посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем украинской террористической организации, подконтрольной спецслужбам противника, и, по его указанию, осуществил фото- и видеосъемку объекта транспортной инфраструктуры региона с целью последующего совершения его подрыва".

По данным ФСБ, в октябре 2025 года по заданию куратора он приобрел в торгово-розничной сети компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и заложил их в тайник. При выдвижении к месту планируемого теракта для изучения местности он был задержан сотрудниками ФСБ.

Следственным отделом УФСБ по Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ, подозреваемый заключен под стражу. Кроме того, проводятся мероприятия по документированию в действиях агента украинских спецслужб признаков статьи 275 УК РФ (государственная измена).

В ФСБ вновь обратили внимание граждан на то, что спецслужбами Украины не снижается активность поиска в интернет-пространстве, соцсетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp потенциальных исполнителей терактов и диверсий, и предупредили, что сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией недопустимо. "Для лиц, совершивших подобные преступления, предусмотрена уголовная ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации вплоть до пожизненного лишения свободы", - подчеркнули в ЦОС.