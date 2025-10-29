В Одесской области из-за повреждения загорелся энергообъект

Без света остались 26,9 тыс. домов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пожар произошел на объекте энергетической инфраструктуры в Одесской области Украины, сообщил глава областной администрации Олег Кипер.

В свою очередь энергетический холдинг ДТЭК в Telegram-канале опубликовал фото пожара и сообщил, что энергообъект компании получил "значительные повреждения". В результате 26,9 тыс. домов в Одесской области остались без света.

Как отметил Кипер, сейчас объекты критической инфраструктуры в регионе работают на генераторах.

Ранее издание "Общественное" со ссылкой на источники сообщило, что в Подольске (прежнее название Котовск) Одесской области повреждена критическая инфраструктура после взрывов, из-за этого город остался без света и частично без воды.