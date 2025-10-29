Бизнесмену Олегу Кану запросили 24 года колонии по делу о контрабанде краба

Общая масса поставок краба превысила 3 тыс. тонн стоимостью 2,6 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 29 октября. /ТАСС/. Прокуратура потребовала 24 года лишения свободы для находящегося в международном розыске бизнесмена Олега Кана, называемого дальневосточным крабовым королем, по делу о контрабанде живого краба на 2,6 млрд рублей и уклонении от уплаты налогов. Об этом ТАСС сообщили во Фрунзенском районном суде.

"Государственным обвинителем в качестве наказания предложено следующее: <...> по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, назначенных за совершение перечисленных преступлений, и по приговору Приморского краевого суда от 26 апреля 2024 года определить Кану окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 24 года в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 5 млн рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с выполнением управленческих функций в качестве руководителя в учреждениях, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также в рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей сферах сроком на три года", - сообщили в ведомстве.

Собеседник агентства отметил, что выступление защиты пройдет на заседании 10 ноября.

По данным следствия, Кан как лидер преступного сообщества с соучастниками с 2014 по 2019 год контрабандно поставлял за рубеж краба, общая масса поставок превысила 3 тыс. тонн стоимостью 2,6 млрд рублей.

26 апреля 2024 года Приморский краевой суд заочно приговорил Кана к 17 годам колонии за убийство по найму. Суд постановил исчислять срок наказания Кана со дня фактического задержания на территории РФ либо с момента его передачи представителям РФ. По информации пресс-службы Генеральной прокуратуры РФ, в 2010 году Кан организовал убийство предпринимателя Валерия Пхиденко, причастного, по его подозрению, к покушению на его жизнь.

Ранее защита Кана заявила о смерти предпринимателя в феврале 2023 года. Представитель Генпрокуратуры во время заседания назвал тезис защиты о смерти Кана инсценировкой, ссылаясь на отсутствие юридического подтверждения данного события. Решением суда бизнесмену была заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он объявлен в международный розыск.