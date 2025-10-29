NYT: на Кубе эвакуировали 750 тыс. человек перед приходом урагана "Мелисса"

На острове ожидают значительные разрушения инфраструктуры в восточной части страны, которая примет на себя основной удар стихии

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Порядка 750 тыс. человек были эвакуированы на Кубе в связи с приближением урагана "Мелисса". Об этом сообщила газета The New York Times.

Издание отмечает, что для страны с населением около 11 млн человек это достаточно масштабная операция по перемещению граждан. Власти острова ожидают значительные разрушения инфраструктуры в восточной части Кубы, которая примет на себя основной удар стихии.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что из-за урагана не менее семи человек погибли на Гаити, Ямайке и в Доминиканской Республике.

Ураган "Мелисса" высшей, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки во вторник. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. В настоящий момент "Мелисса" уже считается ураганом третьей категории и движется на северо-северо-восток по направлению к восточной части Кубы, а далее, по прогнозу метеорологов, направится в сторону Багамских островов.