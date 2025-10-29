Отстраненному мэру Одессы грозит до восьми лет тюрьмы из-за халатности

Фактически Нацполиция подтвердила появившуюся накануне в СМИ информацию о предъявлении Геннадию Труханову обвинений

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Отстраненному от должности мэра Одессы Геннадию Труханову, которого недавно также лишили гражданства Украины, грозит до восьми лет тюрьмы по статье о служебной халатности в связи с потопом в городе 30 сентября этого года, когда погибли девять человек.

"По факту служебной халатности девятерым фигурантам предъявили обвинения. Им грозит до восьми лет заключения. <...> Среди фигурантов бывший мэр Одессы, двое его заместителей", - говорится в сообщении в Telegram-канале Нацполиции Украины. Ведомство не называет фамилии подозреваемых, однако обстоятельства дела совпадают с ситуацией вокруг Труханова. Фактически Нацполиция подтвердила появившуюся накануне в СМИ информацию о предъявлении Труханову обвинений.

В свою очередь в офисе генпрокурора утверждают, что Труханов "ненадлежаще выполнял служебные обязанности и не обеспечил полноценное функционирование в городе инженерных сетей", из-за чего 30 сентября, когда на город обрушились сильные дожди, система водоотведения не справилась и подтопление привело к гибели девяти человек.

Труханов - один из крупнейших региональных политиков на Украине. Между ним и администрацией Владимира Зеленского длительное время существовали серьезные разногласия. Украинские националисты обвиняют Труханова Одессы в том, что он недостаточно активно проводил политику "декоммунизации".

14 октября Зеленский подписал указ о лишении Труханова украинского гражданства. Украинские журналисты неоднократно писали о вероятном наличии у одесского мэра гражданства РФ. Сам он опровергает этот факт, а также заявил, что будет оспаривать решение о лишении гражданства. В тот же день Зеленский подписал указ о создании военной городской администрации Одессы, которая будет дублировать функции действующей исполнительной власти. Ее главой стал бывший руководитель администрации Днепропетровской области Сергей Лысак.

16 октября на сайте горсовета Одессы появилось распоряжение о назначении исполняющим обязанности мэра секретаря городского совета - представителя украинской правящей партии "Слуга народа" Игоря Коваля, подписанное им самим. При этом в настоящий момент Труханов формально остается на посту мэра - до тех пор, пока решение о лишении его гражданства Украины не рассмотрят депутаты горсовета Одессы. Как отмечал в связи с этими событиями глава движения "Другая Украина", экс-лидер запрещенной в стране партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук, Зеленский дает четкий сигнал местному самоуправлению, он начал "зачищать" власть на местах, делая ее полностью подконтрольной.