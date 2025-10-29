На складе под Омском произошел пожар

Возгоранию присвоили повышенный ранг

Редакция сайта ТАСС

ОМСК, 29 октября. /ТАСС/. Пожар в здании склада возник в поселке Ачаирский под Омском. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Омской области, возгоранию присвоен повышенный ранг.

"В 11:11 (08:11 мск - прим. ТАСС) 29.10.2025 поступило сообщение о пожаре в здании склада в п. Ачаирский Омского района. В 12:16 (09:16 мск - прим. ТАСС) объявлен повышенный ранг пожара. К тушению пожара от МЧС России привлечены 45 человек и 12 единиц техники", - говорится в сообщении.

В пресс-службе главка ТАСС уточнили, что в здании горит кровля складского помещения с овощами. "В 10:45 мск передана локализация пожара, предварительно, его площадь составила 2,5 тыс. кв. метров", - рассказал собеседник агентства.