На острове Ява из-за наводнений пострадали более 39,4 тыс. человек

Бедствие произошло в результате аномально высокой интенсивности осадков

Редакция сайта ТАСС

ТОКИО, 29 октября. /ТАСС/. Более 39,4 тыс. жителей индонезийской провинции Центральная Ява пострадали в результате наводнений, вызванных проливными дождями. Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на местное подразделение Национального агентства по управлению стихийными бедствиями.

Согласно данным ведомства, стихийное бедствие затронуло 39 405 человек из 29 772 семей, проживающих в 18 районах города Семаранг. Как отмечается, наводнение произошло в результате аномально высокой интенсивности осадков, наблюдающихся с начала недели.