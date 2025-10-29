В Луганске в ДТП перевернулась машина скорой помощи

В аварии пострадал водитель спецтранспорта

ЛУГАНСК, 29 октября. /ТАСС/. Водитель легковой машины не предоставил преимущественное право на проезд машине скорой помощи на перекрестке в Луганске Луганской Народной Республики, в результате столкновения спецтранспорт перевернулся. Пострадал водитель скорой помощи, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.

Сообщается, что ДТП произошло на пересечении улиц Советская и Ленина в Луганске. Водитель легковой машины на перекрестке не предоставил преимущественное право на передвижение автомобилю скорой помощи.

"В результате столкновения, спецтранспорт перевернулся. Пострадал водитель, он госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой", - приводятся слова министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко в Telegram-канале регионального кабмина.