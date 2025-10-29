В Саратове задержали сотрудника ГАИ по подозрению в превышении полномочий

Мужчина организовал незаконную сдачу экзаменов на водительские права

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 29 октября. /ТАСС/. Следователи в Саратовской области возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении сотрудника Госавтоинспекции. Он задержан, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Как сообщили ТАСС в силовых структурах, речь идет о руководителе контрольно-профилактического отдела Госавтоинспекции по Саратовской области Александре Рябове.

"Возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ГИБДД регионального МВД, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "г", "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц из корыстной и иной личной заинтересованности). <…> Следователями СК подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ", - сообщили в управлении, не называя имени фигуранта.

По предварительной информации, злоумышленник организовал незаконную сдачу экзаменов на водительские права. Он оказывал кандидатам содействие в прохождении теоретического и практического экзамена. Как отметили в управлении, действия подозреваемого повлекли за собой существенное нарушение прав и законных интересов граждан.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Саратовской области.