В Судане убили пять волонтеров Красного Креста

Волонтеры находились в официальной командировке в составе группы по распределению продовольствия

© AP Photo/ Ben Curtis

НАЙРОБИ, 29 октября. /ТАСС/. Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца шокирована и глубоко опечалена убийством пятерых волонтеров в суданской провинции Северный Кордофан. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

По ее данным, инцидент произошел 27 октября в городе Бара. Волонтеры, отметили в федерации, находились в официальной командировке в составе группы по распределению продовольствия. Они были одеты в жилеты с эмблемой Красного Креста и Красного Полумесяца, которые должны обеспечивать им полную защиту, и имели при себе удостоверения личности, выданные местным отделением. Еще трое волонтеров числятся пропавшими без вести.

Выразив соболезнования родным и близким погибших, Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца подчеркнула, что "любые нападения на представителей гуманитарных организаций являются неприемлемыми".

С начала конфликта в Судане 21 сотрудник федерации погиб при исполнении служебных обязанностей.

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета (временного руководящего органа), командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тыс. человек, около 12 млн были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода.