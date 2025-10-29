Столичный аэропорт Ямайки будет закрыт еще сутки из-за урагана "Мелисса"

Закрыто также воздушное пространство над островным государством

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Аэропорт столицы Ямайки Кингстона будет закрыт еще сутки в связи с ураганом "Мелисса". Об этом сообщили ТАСС в справочной службе воздушной гавани.

Ранее планировалось, что аэропорт возобновит работу в среду в 17:00 по всемирному времени (20:00 мск), однако теперь данные изменились. "Аэродром закрыт из-за погодных условий до 20:00 по всемирному времени четверга, 30 октября (23:00 мск)", - сказал собеседник агентства.

Закрыто также и воздушное пространство над островным государством - диспетчеры предупреждают, что не обеспечивают контроль за авиационным трафиком. При этом входящий в данный район диспетчерский сектор Каймановых островов возобновил еще накануне прием и отправку самолетов.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что из-за урагана не менее семи человек погибли на Гаити, Ямайке и в Доминиканской Республике.

Ураган "Мелисса" высшей, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки во вторник. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. В настоящий момент "Мелисса" уже считается ураганом третьей категории и достиг восточной части Кубы. После, согласно прогнозу метеорологов, он направится в сторону Багамских островов.