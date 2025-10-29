В Хакасии завершили расследование дела по строительству школы за 1,1 млрд рублей

Экс-начальницу управления по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района обвинили в халатности

КРАСНОЯРСК, 29 октября. /ТАСС/. Расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника управления по градостроительной и жилищной политике администрации Аскизского района Хакасии, обвиняемого в халатности при строительстве школы за 1,1 млрд рублей, завершено. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Утром 29 октября сообщалось, что по делу о превышении полномочий при исполнении контракта по строительству этой же школы был задержан глава района Абрек Челтыгмашев. Ему была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

"Таштыпским межрайонным следственным отделом ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника МКУ "Управление по градостроительной и жилищной политике Администрации Аскизского района". Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - сообщили в ведомстве.

Контракт на строительство школы в селе Аскиз на 825 мест стоимостью 1,1 млрд рублей был заключен в марте 2022 года. При заключении контракта подрядчик в целях обеспечения исполнения обязательств предоставил заказчику банковскую гарантию на сумму около 6 млн рублей. Обвиняемая, как считают следователи, знала, что подрядчиком нарушаются сроки выполнения муниципального контракта и не осваиваются перечисленные в качестве аванса деньги, не приняла решение об одностороннем отказе от исполнения контракта и не обратилась в банк для взыскания денег. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

О деле Челтыгмашева

Размер аванса составил 10%. Затем он был увеличен до 90%. При этом следователи считают, что глава Аскизского района Челтыгмашев знал о существенном отставании подрядчика от графика выполнения работ. После завершения срока действия контракта была установлено, что строительство школы не завершено, а стоимость невыполненных работ составила более 460 млн рублей.