У жителя Астрахани изъяли более 1,7 тонны раков

Мужчина не смог предъявить необходимые документы на продукцию

АСТРАХАНЬ, 29 октября. /ТАСС/. Полицейские в Астрахани задержали местного жителя, в гараже которого хранились коробки с живыми раками общим весом более 1,7 тонны. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по Астраханской области.

При осмотре гаража сотрудники полиции обнаружили коробки с живыми раками общей массой 1,7 тонны, однако его владелец не смог предъявить необходимые документы на продукцию. Он пояснил, что раков приобрел в Володарском районе Астраханской области у неустановленных лиц. В дальнейшем он планировал их продать в Ставропольском крае.

"Астраханскими полицейскими задержан местный житель, в гараже которого находились более полутора тонн ракообразных. <…> По данному факту проводится процессуальная проверка, по итогам которой будет принято законное и обоснованное решение", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ракообразных отпустили в естественную среду обитания.