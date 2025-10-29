В Белгородской области при атаках ВСУ погиб мирный житель

Еще шесть человек получили ранения

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 29 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Шебекинский и Грайворонский округи Белгородской области, погиб один мирный житель, еще шесть получили ранения. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба региона.

"В городе Шебекино от ударов FPV-дронов по производственному предприятию погиб мужчина. Еще трое мужчин получили осколочные ранения. <...> В селе Новая Таволжанка Шебекинского округа при детонации дрона пострадали двое", - написали в оперштабе, добавив, что при атаке БПЛА на коммерческий объект в Грайворонском округе пострадала мирная жительница.

Один из мужчин, получивших осколочные ранения в Шебекино, находится в тяжелом состоянии, его транспортируют в городскую больницу №2 Белгорода, еще двоим мужчинам оказывается помощь в Шебекинской ЦРБ, по оценке медиков, один из них также в тяжелом состоянии. Женщина, пострадавшая при детонации БПЛА в Новой Таволжанке, получила слепое осколочное ранение лица, пострадавший мужчина - баротравму. Раненые доставлены в Шебекинскую ЦРБ, после оказания медицинской помощи продолжат лечение амбулаторно.

Мирная жительница, пострадавшая при атаке БПЛА на коммерческий объект в Грайворонском округе, самостоятельно обратилась за помощью в Грайворонскую ЦРБ, медики диагностировали ей баротравму.

По информации оперштаба, в двух зданиях предприятия в Шебекино, где погиб мирный житель, повреждены оборудование, фасады и остекление. На месте атаки беспилотника в Грайворонском округе повреждены кровля здания и два автомобиля.