Марине Кохал запросили 13 лет колонии за убийство рэпера Картрайта

Женщина не признает своей вины

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Государственный обвинитель в ходе прений запросил наказание в виде 13 лет колонии для Марины Кохал, которая обвиняется в убийстве своего мужа, рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) летом 2020 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Обвинитель просит суд признать Кохал виновной по ч. 1 ст. 244 УК РФ (надругательство над телом умершего) и освободить ее от наказания в связи с истечением сроков давности, признать Кохал виновной по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и назначить ей наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в ИК общего режима", - говорится в сообщении.

Судебный процесс по делу Кохал, которая не признает своей вины, идет с мая 2022 года. Изначально обвиняемая подала ходатайство о рассмотрении дела присяжными, однако в ходе предварительных слушаний отказалась от него. Летом 2024 года стало известно, что дело передано на новое рассмотрение новому судье, так как предыдущая ушла в отставку.

Как полагает обвинение, Кохал решила убить своего мужа из личной неприязни, для чего приобрела инсулиновый препарат "Новорапид флекспен" и ввела его мужу обманным путем, отчего Юшко впал в состояние гипогликемической комы. Жена не оказала ему медицинскую помощь, вследствие чего мужчина умер, а затем, по версии обвинения, расчленила тело с помощью ножовки и ножа на 15 частей, чтобы скрыть преступление, с целью надругательства над телом умершего. Часть внутренних органов Кохал уничтожила неустановленным способом, часть подвергла воздействию низких температур, влажной среды и поваренной соли.

Расчлененное тело Юшко нашли в квартире дома №134 по Невскому проспекту в конце июля 2020 года. Обвинение по делу предъявили вдове рэпера, женщину поместили под стражу. Сама Кохал заявляла, что расчленила тело супруга для того, чтобы скрыть его смерть от передозировки наркотиков. В октябре 2021 года суд изменил меру пресечения Кохал на домашний арест, а в марте 2022-го следствие начало производство по второй уголовной статье - о надругательстве над телом умершего, в августе 2024 года мера пресечения была заменена на запрет определенных действий.

Останки рэпера в декабре 2021 года захоронили на Украине, в городе Белая Церковь Киевской области, где был похоронен отец музыканта.