На складе под Омском потушили пожар
Редакция сайта ТАСС
10:26
ОМСК, 29 октября. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание площадью 2,5 тыс. кв. м на складе с овощами в поселке Ачаирский под Омском. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.
"В поселке Ачаирский горела кровля склада с овощами. Пожар на 2 500 кв. м ликвидировали 37 сотрудников МЧС России, задействовав 10 единиц техники. Пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Сообщение о возгорании поступило в 08:11 мск. В 09:15 мск пожару был присвоен повышенный ранг. Открытое горение ликвидировано в 12:10 мск. Причина пожара устанавливается.