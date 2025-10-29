В Поморье директора стройфирмы осудили за хищение при исполнении госконтракта

Осужденный похитил денежные средства в размере свыше 6 млн рублей

АРХАНГЕЛЬСК, 29 октября. /ТАСС/. Ломоносовский районный суд Архангельска приговорил генерального директора строительной компании к трем годам двум месяцам условно за хищение денежных средств при исполнении государственного контракта при ремонте общежития Северного Арктического федерального университета (САФУ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Архангельской области и Ненецкого автономного округа (НАО).

"Ломоносовский районный суд Архангельска согласился с позицией государственного обвинения и признал генерального директора и учредителя строительной организации виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору лицом с использованием своего служебного положения) и по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов к нему). Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 2 месяца условно с испытательным сроком 3 года", - говорится в сообщении.

Суд установил, что осужденный, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору с заместителем проректора по инфраструктурному развитию и комплексной безопасности САФУ, с 6 августа 2023 года по 1 апреля 2024 года при заключении и исполнении договора на ремонт общежития похитил денежные средства в размере свыше 6 млн рублей. В ходе обыска по месту жительства осужденного сотрудники правоохранительных органов изъяли винтовку и боеприпасы к ней, которые приобретены и хранились в нарушение закона об оружии.

На предварительном следствии с виновным было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, причиненный ущерб возмещен им в полном объеме.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, предоставленных РУФСБ России по Архангельской области.