Обвиняемого в покушении на убийство в Саратове арестовали

Подросток ударил женщину ножом на проспекте Столыпина

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 29 октября. /ТАСС/. Суд арестовал подростка, обвиняемого в покушении на убийство женщины в центре Саратова. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, что неизвестный ударил женщину ножом на проспекте Столыпина - главной пешеходной улице в Саратове. Правоохранители задержали 17-летнего местного жителя, в отношении него возбудили дело о покушении на убийство. 35-летней пострадавшей понадобилась помощь медиков.

"17-летнему подростку предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). По ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 26 декабря", - говорится в сообщении.

Расследование уголовного дела продолжается.