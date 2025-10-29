В центре Вьетнама из-за наводнения погибли шесть человек

Еще 4 пропали без вести и 11 получили различные ранения и травмы

ХАНОЙ, 29 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 6 человек погибли, 4 пропали без вести и 11 получили различные ранения и травмы из-за проливных дождей и вызванного ими наводнения в центральной части Вьетнама. Об этом сообщил новостной портал вьетнамского правительства.

Как отмечает ресурс со ссылкой на данные департамента по управлению дамбами и предотвращению стихийных бедствий, в наибольшей степени от наводнения и оползней пострадали прибрежные провинции Куангчи и Куангнгай, а также несколько районов высокогорной провинции Ламдонг. Проливной дождь, продолжавшийся с 25 октября, спровоцировал подъем уровня воды в местных реках, что привело к сильному паводку. В центральных провинциях были затоплены более 100 тыс. домов, автомобильные дороги, свыше 2,2 тыс. га сельскохозяйственных площадей, занятых под рис и зерновые культуры, погибли тысячи голов крупного рогатого скота и птицы.

В настоящее время в пострадавшем регионе развернуты масштабные спасательные и восстановительные работы, в которых задействованы подразделения военнослужащих Вьетнамской народной армии (ВНА) и сил народной милиции. Представитель командования 5-го военного округа ВНА сообщил, что военные тесно координируют свои действия с пограничниками, милицией и силами самообороны, мобилизовав в общей сложности свыше 7,8 тыс. бойцов для помощи местному населению. В пострадавшие районы беспрерывно доставляются продукты питания, чистая вода, необходимые медицинские материалы и лекарственные препараты.