В Липецке задержали подозреваемых в краже 11 млн рублей из кабинета директора

Мужчины заранее готовились к совершению преступления, приходили в офис организации под видом покупателей, оценивая помещение изнутри

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали двух подозреваемых в краже 11 млн рублей из кабинета директора магазина в Липецке. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Маски и перчатки, которые использовали злоумышленники, подозреваемые в хищении 11 млн рублей из магазина, не помогли им уйти от ответственности. Мои коллеги из ГУУР МВД России совместно с липецкими оперативниками задержали подозреваемых", - сказала она.

По словам Волк, злоумышленники заранее готовились к совершению преступления. Они приходили в офис организации под видом покупателей, оценивая помещение изнутри. А затем в один из дней поздно вечером через окно проникли в административное здание торгового предприятия. Их действия зафиксировала камера видеонаблюдения. Похитители забрали крупную сумму и скрылись.

"Обоих подозреваемых задержали в городе Ростове-на-Дону выехавшие в командировку оперативники при участии сотрудников местного управления Росгвардии", - добавила представитель ведомства.

Полицейские изъяли у задержанных часть похищенных денег - около 2,5 млн рублей, остальные они потратили на покупку автомобиля, ювелирных украшений, дорогостоящих мобильных телефонов. Данное имущество и иные предметы, имеющие доказательственное значение, также изъяты. Транспортное средство помещено на специализированную стоянку.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ, задержанные арестованы.