Fox: бывшего военного США осудили за попытку передачи секретов КНР

Джозеф Шмидт был приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в федеральной тюрьме

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Суд приговорил бывшего американского военного разведчика к четырем годам лишения свободы за попытку передачи секретных данных КНР. Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Минюст США.

Бывший сержант разведывательного батальона Сухопутных войск США Джозеф Шмидт, служивший на военной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон и имевший доступ к совершенно секретной информации, был приговорен во вторник к четырем годам лишения свободы с отбыванием срока в федеральной тюрьме.

Как заявил помощник федерального прокурора США Тод Гринберг, Шмидт "создавал документы, содержавшие секретную информацию, связанную с национальной обороной", а также "использовал [знания, полученные в ходе] подготовки [к службе в разведке], чтобы [попытаться] обеспечить китайские спецслужбы конфиденциальной информацией". По словам Гринберга, бывший военный "знал, что поступает неправильно" и даже делал в интернете запрос "могут ли экстрадировать за госизмену". При этом, по данным ФБР, передать какие-либо секретные данные китайским властям Шмидту так и не удалось.

После увольнения со службы в 2020 году Шмидт более трех лет жил в Гонконге, где якобы поддерживал связь с китайской стороной. После возвращения в США в октябре 2023 года он был задержан, а в июне 2025 года признал свою вину. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства психологические проблемы, с которыми бывший военный столкнулся после ухода со службы. Он может получить условно-досрочное освобождение спустя три года заключения.