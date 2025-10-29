Суд в закрытом режиме рассмотрит дело о подрыве автомобиля полковника в Москве

Оглашение данных потерпевших несет угрозу их безопасности

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд закрыл от слушателей рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего аналитика банка данных "ТВС Узбекистан" Евгения Серебрякова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), обвиняемого в подрыве автомобиля с полковником на севере Москвы и действовавшего в составе организованной группы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство гособвинителя о проведении судебного следствия в закрытом режиме в связи с наличием сведений, содержащих государственную тайну в материалах дела. Оглашение данных потерпевших несет угрозу их безопасности", - сказал судья.