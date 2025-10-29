Число погибших при взрыве в Копейске увеличилось до 16

Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации завершились

ЧЕЛЯБИНСК, 29 октября. /ТАСС/. Специалисты в Копейске Челябинской области обнаружили тела 16 погибших при взрыве, произошедшем 22 октября на одном из заводов города. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Аварийно-спасательные работы по ликвидации чрезвычайной ситуации завершены. В итоговом списке жертв трагедии 23 человека. Найдены тела 16 погибших", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работа следственных органов продолжается.