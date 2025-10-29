На Урале арестовали обвиняемого в ДТП с двумя погибшими детьми

Мужчину заключили под стражу до 26 декабря

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 октября. /ТАСС/. Екатеринбургский гарнизонный военный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 26 декабря водителю Михаилу Слободяну, обвиняемому по делу о ДТП в Ревде Свердловской области, в котором погибли двое детей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Вечером 27 октября Слободян не справился с управлением и наехал на тротуар, сбив троих детей, ожидавших разрешающий сигнал светофора. Две девочки погибли на месте, еще одна попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, то есть до 26 декабря", - сказала собеседница агентства.

Слободян обвиняется в ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения). Наказание за совершение этого преступления предусматривает до 15 лет лишения свободы.