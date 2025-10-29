В Махачкале завели дело о халатности против чиновников мэрии

По данным следствия, из-за бездействия чиновников в процессе строительства был перекрыт единственный подъезд к домовладению одной из семей

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 29 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц мэрии Махачкалы, не принявших меры по сносу самовольной постройки. Об этом сообщается в Telegram-канале следственного управления СК РФ по Дагестану.

"Следственным отделом по Советскому району г. Махачкала СУ СК РФ по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц местной администрации по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в феврале 2025 года в Махачкале выявили нарушение градостроительного законодательства, связанное с самовольной постройкой. Комиссией городской администрации был составлен акт о ее сносе, однако должностные лица проигнорировали его исполнение. В результате бездействия чиновников в процессе строительства был перекрыт единственный подъезд к домовладению одной из семей, чем нарушены их охраняемые законом права и законные интересы.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий.