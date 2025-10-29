Рассмотрение дела о хищении у Ларисы Долиной перенесли

Перенос слушаний связан с недоставлением двух фигурантов

БАЛАШИХА /Московская область/, 29 октября. /ТАСС/. Балашихинский городской суд Московской области перенес на 30 октября начало рассмотрения уголовного дела о мошенничестве на 317 млн рублей с квартирой народной артистки России Ларисы Долиной. Как сообщает корреспондент ТАСС из зала суда, перенос слушаний связан с недоставлением двух фигурантов.

"В связи с тем, что в суд доставлены не все фигуранты, принято решение об отложении судебного заседания на 30 октября на 11:30 мск", - огласил решение судья.

На скамье подсудимых четверо фигурантов: сотрудница одной из столичных библиотек Анжела Цырульникова, ранее судимые уроженец Казани Артур Каменецкий и житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев, а также житель Тольятти Андрей Основа, который утверждает, что сам стал жертвой обмана. Его карта была одной из тех, на которую певица переводила деньги. По словам фигуранта, об обмане певицы он ничего не знал, денег не получал, оформил карту по просьбе друга и стал дроппером - человеком, сознательно или случайно предоставившим банковские реквизиты мошенникам для проведения незаконных операций.