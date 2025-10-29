На Кубани при взрыве газа в жилом доме пострадал мужчина

По предварительным данным, ЧП произошло из-за неисправности газового оборудования

КРАСНОДАР, 29 октября. /ТАСС/. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали после взрыва бытового газа в жилом доме в Северском районе Краснодарского края. Прокуратура организовала проверку, оперативные службы работают на месте ЧП, сообщили в Telegram-канале регионального надзорного ведомства.

"В результате взрыва [бытового газа в жилом доме] пострадал 35-летний мужчина, который доставлен в ГБУЗ "Северская ЦРБ", его состояние оценивается как тяжелое", - говорится в сообщении.

Уточняется, что прокуратура организовала проверку после инцидента. Оперативные службы работают на месте происшествия. По предварительным данным, взрыв произошел из-за неисправности газового оборудования.

Как сообщили в оперативном штабе Краснодарского края, в результате взрыва жилой дом частично разрушился. Последствия ЧП ликвидируют 24 человека, к работам привлечено 10 единиц техники, добавили в оперштабе.