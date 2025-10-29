После ДТП с микроавтобусом на Ставрополье начали проверку

В числе пострадавших в аварии есть несовершеннолетние

Редакция сайта ТАСС

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Прокурорская проверка инициирована после ДТП с участием микроавтобуса на Ставрополье. В числе пострадавших есть несовершеннолетние, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Ставрополья.

"В результате столкновения погиб водитель легкового автомобиля и пострадали несовершеннолетние пассажиры экскурсионного микроавтобуса. По данному факту минераловодская межрайонная прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства о безопасности дорожного движения, о пассажирских перевозках, а также о защите прав несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Ранее в краевой ГАИ журналистам сообщили, что на федеральной трассе "Кавказ" в Минераловодском округе произошло столкновение легкового автомобиля с микроавтобусом, в котором находились 18 детей. Водитель легкового автомобиля погиб, в больницу доставлены четверо детей.

Проверку по факту аварии также организовали следователи. Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, во время ДТП микроавтобус с детьми опрокинулся. Проверка организована на предмет соответствия услуг по перевозке требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ).