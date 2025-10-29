Figaro: во Франции у семьи ювелиров похитили украшения на более чем €500 тыс.

Полиция пока не вышла на след преступников

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Неизвестные похитили драгоценности и часы стоимостью более €500 тыс. у пожилой пары ювелиров в Марселе на юге Франции. Об этом сообщила газета Le Figaro.

Потерпевшие сообщили полиции, что два злоумышленника представились сотрудниками благотворительной организации. Однако, войдя в дом, они напали на пенсионеров. Обыскав всю квартиру, воры забрали драгоценности и часы.

Одному из пострадавших потребовалась помощь врачей. Полиция пока не вышла на след преступников, начато расследование по факту кражи в особо крупных размерах.