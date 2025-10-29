На Ставрополье заявили, что попавший в ДТП автобус с детьми был экскурсионным

Все дети доставляются в медицинские учреждения Минеральных Вод для полного обследования и диагностики, сообщила глава города Лермонтова Елена Кобзева

СТАВРОПОЛЬ, 29 октября. /ТАСС/. Автобус с детьми, попавший в аварию на федеральной трассе "Кавказ", следовал из города Лермонтова на экскурсию на оленью ферму. Со школьниками в салоне находился сопровождающий педагог, сообщила в своем Telegram-канале глава города Елена Кобзева.

"Экскурсионный автобус с учениками школы №1 нашего города, следовавший на оленью ферму, попал в ДТП в районе Рокадовской. <…> В салоне автобуса находились дети, сопровождающий их педагог и водитель. К счастью, среди них нет погибших. Все дети в настоящий момент доставляются в медицинские учреждения Минеральных Вод для полного обследования и диагностики. Тяжесть полученных травм уточняется", - написала она.

Кобзева отметила, что на место аварии выехала оперативная группа администрации города. "Мы держим ситуацию на постоянном контроле и оказываем необходимое содействие в расследовании обстоятельств случившегося", - пояснила глава города.

Авария произошла в 14:50 мск на 334-м км трассы "Кавказ". По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Lada Granta врезался в тросовое ограждение, после чего произошло столкновение с пассажирским Mercedes. В автобусе находились 18 детей, четверо из них направлены в медучреждение.