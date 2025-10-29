В Адыгее имущество экс-госслужащего на 68 млн рублей обратили в доход РФ

Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела о получении взяток

Редакция сайта ТАСС

МАЙКОП, 29 октября. /ТАСС/. Тахтамукайский районный суд Адыгеи по иску прокурора республики обратил в доход Российской Федерации имущество бывшего заместителя начальника регионального Госавтонадзора на сумму свыше 68 млн рублей. Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела по факту получения взяток и мошенничества, сообщила пресс-служба надзорного ведомства региона.

"По иску прокурора Республики Адыгея Тахтамукайский районный суд принял решение об обращении в доход Российской Федерации имущества бывшего заместителя начальника территориального отдела Госавтонадзора по Республике Адыгея межрегионального ТУ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ЮФО на сумму свыше 68 млн рублей", - говорится в сообщении.

Прокуратура республики провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства и установила, что бывший госслужащий и его близкие родственники имеют в собственности 15 земельных участков, квартиру, нежилое помещение, дом с придомовыми пристройками, а также два автомобиля общей стоимостью более 68 млн рублей. При этом в отношении имущества не предоставлено сведений, подтверждающих приобретение его на законные доходы.

В отношении мужчины следователями СУ СК РФ по Адыгее возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки за незаконные действия, совершенное группой лиц). Бывшему госслужащему предъявлено обвинение, он арестован, уточнили ТАСС в пресс-службе следственного управления.