В Калмыкии гендиректор УК стал фигурантом дела о сокрытии более 16 млн рублей

За счет этих средств должно было производиться взыскание налогов

Редакция сайта ТАСС

ЭЛИСТА, 29 октября. /ТАСС/. Следователи в Калмыкии возбудили уголовное дело в отношении гендиректора управляющей компании (УК) по факту сокрытия свыше 16 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание налогов. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по республике.

"По версии следствия, в период с февраля 2024 года по август 2025 года генеральный директор управляющей компании сокрыл денежные средства, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов, путем перечисления денежных средств на реквизиты различных лиц и организаций на сумму более 16 млн рублей. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по материалам УФНС Российской Федерации по Республике Калмыкия и регионального УФСБ. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.