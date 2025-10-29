На Гаити число погибших из-за урагана "Мелисса" возросло до 20

Продолжаются поиски пропавших без вести

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Количество погибших на Гаити в результате наводнений, вызванных ураганом "Мелисса", возросло до 20 человек, включая 10 детей. Об этом Agence France-Presse (AFP) сообщил глава Гражданской обороны страны Эмманюэль Пьерр.

Как отметил Пьерр, поиски пропавших без вести в результате происшествия в населенном пункте на юге страны продолжаются.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что из-за урагана не менее семи человек погибли на Гаити, Ямайке и в Доминиканской Республике.

Ураган "Мелисса" высшей, пятой, категории по шкале Саффира - Симпсона достиг побережья Ямайки 28 октября. Скорость ветра в пиковые часы в его пределах составляла 82 м/с (295 км/ч). Он вызвал наводнения и многочисленные разрушения на острове. После выхода на сушу ураган ослаб до четвертой категории. "Мелисса" уже считается ураганом третьей категории и достиг восточной части Кубы. После, согласно прогнозу метеорологов, он направится в сторону Багамских островов.