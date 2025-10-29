В Карелии в ДТП на трассе "Кола" пострадали трое взрослых и ребенок

Пострадавшие были госпитализированы

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОЗАВОДСК, 29 октября. /ТАСС/. В районе поселка Матросы четыре человека, в том числе 9-летний ребенок, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей на автодороге Р-21 "Кола". Они направлены в медучреждения Петрозаводска, сообщил в своем Telegram-канале председатель госкомитета Карелии по безопасности Олег Поляков.

"Сегодня около 18:30 мск в районе пос. Матросы на автодороге Р-21 "Кола" <...> произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пожарные по охране пгт. Пряжа и п. Матросы, а также скорая, полиция прибыли на место. В результате ДТП четверо пострадавших - трое взрослых направлены в РБ СЭМП, один ребенок (9 лет) в ДРБ", - сказано в сообщении.

После аварии трасса была временно перекрыта, в настоящее время организовано реверсивное движение. Работа оперативных служб продолжается, добавил Поляков.