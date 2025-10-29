Неизвестный смог провести ночь на Эйфелевой башне и скрыться

Полиция начала расследование

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 29 октября. /ТАСС/. Неизвестный мужчина смог незаметно для охраны остаться на ночь на Эйфелевой башне и покинуть ее утром, его разыскивает полиция. Об этом сообщила газета Le Parisien.

По ее информации, мужчина поднялся на монумент в 21:35 в понедельник, пройдя по билету, купленному на официальном сайте. В следующий раз его обнаружили на записях камер наблюдения только в 10:20 следующего дня, когда он прошел через турникеты на выход у западной опоры башни.

Чем он занимался всю ночь и как его не обнаружила охрана, устанавливает полиция. Никаких повреждений после его ухода не выявлено, две команды кинологов, обследовав все этажи монумента, также не обнаружили ничего подозрительного. При этом, согласно видеозаписям, подозреваемый носил на голове компактную экшен-камеру.

В Обществе по эксплуатации Эйфелевой башни (SETE), отвечая на запрос издания, лишь подтвердили сам факт происшествия и сообщили, что подали жалобу в правоохранительные органы, отказавшись от дальнейших комментариев.