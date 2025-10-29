В Киеве обесточило несколько районов из-за перепадов напряжения

Аварийное отключение подачи электроэнергии должно было прекратиться после 22:00 по местному времени

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Отдельные районы Киева остались без света и тепла из-за сильных перепадов напряжения в сети. Об этом сообщило агентство УНИАН.

По его данным, аварийное отключение подачи электроэнергии должно было прекратиться после 22:00 (23:00 мск).

Во вторник компания "Укрэнерго" анонсировала ограничения энергопотребления в среду в ряде областей Украины. График почасовых отключений действовал с 08:00 до 22:00 (с 09:00 до 23:00 мск), а ограничения мощности промышленных потребителей - с 07:00 до 22:00 (с 08:00 до 23:00 мск).

Массовые многочасовые отключения электроэнергии начались в ряде регионов Украины и Киеве 10 октября. Власти заявили о повреждении энергетических сетей и коммунальных систем. Министр энергетики Светлана Гринчук охарактеризовала ситуацию как очень сложную. В последующие дни регулярно поступали сообщения о повреждении объектов энергетической инфраструктуры, вводились аварийные и плановые графики отключения.