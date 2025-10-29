На юге ДНР из-за детонации взрывоопасного предмета ранены два мирных жителя

Это случилось в населенном пункте Набережное Новоазовского муниципального округа

ДОНЕЦК, 29 октября. /ТАСС/. Двое мужчин пострадали из-за детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в селе Набережное к северо-востоку от Мариуполя, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по документированию военных преступлений Украины.

"В населенном пункте Набережное Новоазовского муниципального округа в результате детонации ВОП ранен мужчина 1971 года рождения, пострадал мужчина 1983 года рождения", - говорится в сообщении.