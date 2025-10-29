Fox: бывшего сотрудника университета Иллинойса задержали за угрозы Трампу

Телеканал пока не привел подробности о характере угроз

НЬЮ-ЙОРК, 30 октября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США задержало бывшего сотрудника Университета штата Иллинойс 27-летнего Дерека Лопеса за угрозы в адрес американского президента Дональда Трампа. Об этом сообщил телеканал Fox News, в распоряжении которого оказалось заявление ФБР.

"Аресту предшествовало расследование, которое на протяжение месяца проводили [ФБР и Секретная служба], а также полиция Университета штата Иллинойс, - говорится в документе. - Предполагается, что Лопес выступал с угрозами в адрес действующего президента. Это послужило поводом для предъявления ему федеральных обвинений".

Подробности о характере угроз пока не приводятся. Директор ФБР Кэш Пател в комментарии для Fox News назвал действия Лопеса "отвратительными" и заявил, что таким поступкам "нет места в американском обществе".

Трамп пережил в прошлом году два покушения. Первое произошло на предвыборном митинге в Батлере в июле - тогда выпущенная снайпером пуля задела ухо политика. В сентябре радикал и сторонник помощи Украине открыл стрельбу неподалеку от резиденции Трампа Мар-а-Лаго.