В Борисоглебске Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Жителей призвали заходить в помещения и отходить от окон
29 октября, 23:02

ВОРОНЕЖ, 30 октября. /ТАСС/. Опасность непосредственной атаки БПЛА объявлена на территории Борисоглебска в Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Борисоглебск - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон", - проинформировал он в Telegram-канале.

Ранее на территории всего региона объявили опасность атаки БПЛА. 

