Фигуранты дела о хищении денег у бойцов СВО использовали платежное устройство

Так называемые попрошайки обманывали потерпевших под предлогом покупки им нового авиабилета, якобы из-за опоздания на рейс, говорится в материалах дела

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Фигуранты уголовного дела о хищении денежных средств у бойцов СВО в аэропорту Шереметьево использовали автоматическое платежное устройство, умышленно вводя на нем цену поездки, значительно превышающую реальную ее стоимость. Как говорится в имеющихся в распоряжении ТАСС материалах дела, так называемые попрошайки обманывали потерпевших под предлогом покупки им нового авиабилета, якобы из-за опоздания на рейс.

"Имея корыстный преступный умысел, направленный на хищение денежных средств ранее не знакомого ему [потерпевшему], являвшегося заказчиком услуги по перевозке, путем обмана, располагаясь около терминала "В", находящегося на территории международного аэропорта Шереметьево <…> сообщил [потерпевшему] заведомо ложную информацию относительно стоимости услуги по перевозке, по окончании данной поездки в точке назначения похитил денежные средства, предоставив к оплате автоматическое платежное устройство, умышленно введя на данном устройстве цену поездки, значительно превышающую реальную ее стоимость, тем самым, путем обмана похитил денежные средства, которыми он распорядился по своему усмотрению, - следует из документов. - [Фигурантке дела] предъявлено в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по факту хищения в составе организованной группы, действовавшей на территории международного аэропорта Шереметьево, путем обмана под предлогом покупки нового авиабилета, из-за опоздания на свой рейс, денежных средств у потерпевших".

Ущерб по данному уголовному делу уже оценивается в размере свыше 4 млн рублей. В настоящий момент уже арестовано около 40 человек. По данным следствия, в преступную группу входили полицейские патрульно-постовой службы ЛУ МВД России аэропорта Шереметьево, таксисты и зазывалы, которые обманывали участников СВО, а также так называемые попрошайки, среди которых преимущественно были женщины с малолетними детьми.

Так, полицейские помогали таксистам искать потенциальных жертв, а позже отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел. Кроме того, ранее стало известно, что Следственный комитет РФ также объявил в рамках этого дела в международный розыск ряд фигурантов, среди которых отец арестованного руководителя Лобненского организованного преступного сообщества (ОПС) Игоря Бардина - Владимир Бардин. В рамках уголовного дела в СИЗО отправлены и соратники Игоря Бардина Юрий Королев, а также одни из руководителей Тушинского ОПС Олег Жаренный и Александр Сорокин.

В зависимости от роли и участия фигуранты обвиняются в организации и участии в преступном сообществе, краже, мошенничестве, вымогательстве, грабеже (ст. 210 УК РФ, ст. 158 УК РФ, ст. 159 УК РФ, ст. 163 УК РФ, ст. 161 УК РФ, ст. 292 УК РФ и ст. 285 УК РФ). Как установлено следствием, злоумышленники искали среди пассажиров участников СВО, которых подвозили до пункта назначения состоящие в преступном сговоре с зазывалами таксисты, оговорив заранее устраивающий обе стороны тариф. Но уже по месту прибытия цена у извозчиков внезапно поднималась в несколько раз, а в случае, если обман с автоматическими платежными устройствами сразу не срабатывал, преступники вымогали у своих жертв денежные средства или похищали их банковские карты. Полицейские позже отказывали потерпевшим в возбуждении уголовных дел.