ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В Богучарском районе Воронежской области объявили опасность удара БПЛА

Жителей призвали заходить в помещения и отходить от окон
Редакция сайта ТАСС
01:00

ВОРОНЕЖ, 30 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Богучарского района Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Богучарский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон.", - проинформировал он.

Ранее на территории всего региона объявили опасность атаки БПЛА. 

РоссияВоронежская область