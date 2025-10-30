В Богучарском районе Воронежской области объявили опасность удара БПЛА

Жителей призвали заходить в помещения и отходить от окон

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 30 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Богучарского района Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Богучарский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон.", - проинформировал он.

Ранее на территории всего региона объявили опасность атаки БПЛА.