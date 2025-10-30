В Богучарском районе Воронежской области объявили опасность удара БПЛА
Редакция сайта ТАСС
01:00
ВОРОНЕЖ, 30 октября. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Богучарского района Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
"Богучарский район - тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения. Зайдите в помещение, отойдите от окон.", - проинформировал он.
Ранее на территории всего региона объявили опасность атаки БПЛА.