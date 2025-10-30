В Подмосковье арестовали мужчину за пособничество обманувшим ветерана

Мошенники позвонили 101-летней женщине, представившись правоохранителями

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Суд арестовал 18-летнего мужчину из Москвы по подозрению в пособничестве мошенникам, обманувшим 101-летнюю жительницу Каширы. Об этом сообщает областная полиция.

"Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городскому округу Кашира задержали 18-летнего жителя Москвы, подозреваемого в пособничестве мошенникам. Каширским городским судом фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Мошенники позвонили 101-летней женщине - ветерану Великой Отечественной войны, представившись правоохранителями. Они сказали, что с ее банковского счета некто переводит деньги на финансирование украинской армии, и нужно срочно их спасти, сняв и передав "сотруднику инкассации". Пенсионерка согласилась и передала курьеру 185 тыс. рублей. Последний был задержан.

"Он пояснил, что в одном из мессенджеров нашел работу. По телефону неизвестные называли ему адреса, по которым он должен был забирать денежные средства, а затем переводить их работодателю, оставляя себе процент от суммы", - добавила Петрова.

В отношении молодого человека возбуждено дело о мошенничестве. Устанавливается его причастность к другим подобным случаям.