Во Львовской области повреждена критическая инфраструктура Добротворской ТЭС

На месте произошел пожар

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Критическая инфраструктура Добротворской ТЭС во Львовской области на западе Украины получила повреждения в результате ночных взрывов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале депутат горсовета Игорь Зинкевич.

По его данным, на месте возник пожар. Других подробностей он не привел.

Ранее утром украинское издание "Фокус" сообщило, что во Львове возникли проблемы с электроснабжением.

В ночь на четверг на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В ряде регионов страны, в том числе в западной ее части, прогремели взрывы.