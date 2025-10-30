ФСБ: 10 уроженцев Азии лишили российского гражданства за угрозу нацбезопасности

Семеро из них уже выдворены из России

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Всего 10 уроженцев Центральной Азии лишены гражданства РФ за действия, создававшие угрозу нацбезопасности России. Семеро из них выдворены из РФ, трое отбывают наказание, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД России в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 28.04.2023 № 138-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" десяти выходцам из Центральноазиатского региона, создавшим угрозу национальной безопасности России, прекращено гражданство Российской Федерации", - отметили в ЦОС.

Прекращено гражданство РФ двум жителям Архангельской области, придерживавшимся идеологии национального превосходства и неоднократно привлекавшимся к административной и уголовной ответственности за агрессивные действия в отношении граждан РФ. В составе группы лиц они неоднократно совершали насильственные действия в отношении жителей Северодвинска и другие преступления. Гражданства РФ лишен житель Тюменской области, который в нарушение Конституции и присяги гражданина РФ предпринимал действия, направленные на радикализацию членов одной из среднеазиатских диаспор Тюменской области и возбуждение вражды по политическим, национальным и религиозным мотивам.

Прекращено гражданство РФ двум жителям Забайкальского края, отказавшимся исполнять обязанности по воинскому учету, а также гражданину, осужденному в 2020 году за организацию незаконной миграции и после отбытия наказания вновь предпринявшему попытки организации незаконной миграции в Россию. Лишен гражданства и житель Бурятии, ранее осужденный за участие в запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации. Все они депортированы из России.

Кроме того, прекращено гражданство жителю Камчатского края, осужденному за финансирование терроризма и отбывающему наказание в тюрьме, жительнице Самарской области, причастной к финансированию запрещенной в России международной террористической организации, и мужчине, который участвовал в разжигании межнациональных конфликтов на территории Самарской области. В настоящее время он отбывает наказание в одном из пенитенциарных учреждений.

