Жителя Владивостока осудили за шпионаж в пользу Украины

Мужчина получил 15 лет колонии строгого режима

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 30 октября. /ТАСС/. Жителя Владивостока приговорили к 15 годам колонии строгого режима за государственную измену в форме шпионажа по заданию украинской разведки. Мужчина передал собранные сведения в День защитника Отечества, сообщили в прокуратуре Приморского края.

"Судом установлено, что в период с 10 по 23 февраля 2024 года фигурант по заданию представителя украинской разведки собрал секретные сведения о дислокации и оснащении воинской части Тихоокеанского флота. Для этого он проводил визуальное наблюдение, видеофиксацию и сопоставлял полученные данные с интерактивными картами местности. Собранные данные касались дислокации, наличия вооружения, военной и специальной техники, а также плана размещения служебных объектов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты", - говорится в сообщении.

Кроме этого, мужчина собирал информацию об участии личного состава в специальной военной операции на территории Украины. 23 февраля 2024 года осужденный передал собранные сведения представителю украинской разведки через мессенджер.

Преступная деятельность выявлена и пресечена сотрудниками управления ФСБ России по Приморскому краю. Суд назначил мужчине наказание в виде 15 лет колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.