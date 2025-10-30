Жителя Крыма осудили за участие в террористическом батальоне

Мужчина получил 10 лет исправительной колонии строгого режима

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 октября. /ТАСС/. Суд приговорил жителя Крыма к 10 годам лишения свободы за участие в "Крымско-татарском добровольческом батальоне имени Номана Челебиджихана" (признан террористической организацией, запрещен в РФ), сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

"Вынесен приговор суда по уголовному делу, возбужденному следственным отделом УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю в отношении жителя Республики Крым, обвиняемого в участии в деятельности незаконного вооруженного формирования. С учетом мнения прокурора Генический районный суд Херсонской области признал подсудимого виновным в предъявленном обвинении и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина осужден за участие в организации, которая признана террористической и запрещена на территории Российской Федерации. "Установлено, что с февраля 2016 года подсудимый добровольно вступил в вооруженное формирование "Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана", <…> он принимал активное участие в деятельности, направленной против интересов Российской Федерации", - пояснили в УФСБ.