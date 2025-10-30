Шереметьевские таможенники пресекли контрабанду более $100 тыс.

Незадекларированные наличные были обнаружены в ходе сканирования транзитного багажа

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) России аэропорта Шереметьево пресекли контрабанду более $100 тыс. у пассажира, прибывшего из Стамбула, сообщила пресс-служба ведомства.

"Таможенники задержали гражданина России при попытке контрабанды более 100 тыс. долларов США. Он прибыл из Стамбула в аэропорт Шереметьево и планировал вылететь в Казань", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что незадекларированные наличные были обнаружены в ходе сканирования транзитного багажа. Инспектор заметил на мониторе, что в одном из чемоданов перемещаются пачки денег. Далее была установлена личность владельца, после чего мужчину сняли с рейса. Однако, оказавшись в зоне таможенного контроля, пассажир отказался предъявить содержимое багажа и попытался сбежать, но был задержан таможенником.

"В ходе досмотра у него обнаружены купюры разных государств, общий объем денежных средств составил $110 634 в эквиваленте. Среди изъятых купюр: турецкие лиры, азербайджанские манаты, бразильские реалы, датские кроны, индийские рупии, румынские леи, сербские динары и др.", - сообщили в ФТС.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде наличных в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до четырех лет или штраф в размере от десятикратной до пятнадцатикратной суммы незаконно перемещаемой валюты.

"Ранее гражданин уже привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушение таможенных правил", - говорится в сообщении.